ATENÇÃO: SJC tem 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

São José dos Campos registrou um caso suspeito de intoxicação por metanol, segundo informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3). O Ministério acompanha a situação do paciente, que está sob investigação clínica.
Trata-se de uma mulher de 47 anos, que mora em São José e trabalha em Minas Gerais, onde comprou gin em um mercado.
"A Vigilância Epidemiológica de São José dos Campos recebeu, em 1/10/2025, a notificação de um caso suspeito de Intoxicação Exógena por Metanol. Trata-se de uma paciente que trabalha em Minas Gerais e que consumiu a bebida suspeita no estado mineiro. Ela é moradora de São José dos Campos", diz a Vigilância.
"A paciente tem 47 anos e relata que comprou gin num mercado em Minas e que no dia 28/09 teve sintomas como teve cólicas abdominais, cefaléia, diarreia e mal-estar geral, fazendo uso de dipirona sem melhora significativa. De volta a São José, ela procurou atendimento médico no Hospital Municipal devido à persistência dos sintomas. Ela foi internada para realização de exames e já teve alta", completou a Vigilância a OVALE.
Metanol.
Até as 16h desta sexta-feira (3), 113 casos de intoxicação por metanol após a ingestão de bebida alcoólica haviam sido registrados em todo o país, informou o Ministério da Saúde. A pasta começou a divulgar um boletim diário dos casos, com base nos dados enviados pelos estados.
Ao todo, são 11 casos confirmados e 102 em investigação. Na divisão por estados, São Paulo lidera com 101 registros (11 confirmados e 90 em investigação). Também há casos suspeitos nos seguintes estados: 6 em Pernambuco; 2 na Bahia; 2 no Distrito Federal; 1 no Paraná; 1 no Mato Grosso do Sul.
Do total de casos notificados, 12 resultaram em morte, das quais uma está confirmada no estado de São Paulo e 11 estão sendo investigadas.
Os óbitos investigados estão divididos pelos seguintes estados: 8 em São Paulo; 1 em Pernambuco; 1 na Bahia; 1 No Mato Grosso do Sul.
Informadas pelos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilância em Saúde Nacional (Cievs) estaduais, as notificações de intoxicação por metanol foram repassadas ao Cievs nacional, que consolida os dados.
Antídoto
Para reduzir o impacto das intoxicações provocadas pelo metanol em bebidas alcoólicas adulteradas, o Ministério da Saúde em parceria com a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) comprou 4,3 mil ampolas de etanol farmacêutico, antidoto para esse tipo de intoxicação. A pasta está comprando mais 150 mil ampolas (5 mil tratamentos), para garantir o estoque do Sistema Único de Saúde.
O Ministério da Saúde também pediu que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) faça um chamamento internacional das 10 maiores agências reguladoras nos seguintes países: Argentina, México, Comunidade Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Reino Unido, China, Suíça e Austrália.
A pasta também enviou ofício para empresas e instituições da Índia, Estados Unidos e Portugal em que pede doação e cotação de compra para outro antídoto, o fomepizol. Atualmente, poucos países têm o produto em estoque.
O ministério também oficializou pedido a Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) para a doação imediata de 100 tratamentos de fomepizol e manifestou intenção de adquirir outras 1 mil do medicamento por meio da linha de crédito do Fundo Estratégico da Opas, ampliando o estoque nacional.
Orientações
Na quarta (1º), o Ministério da Saúde orientou que os estados e os municípios notifiquem imediatamente todas as suspeitas de intoxicação por metanol. A medida pretende fortalecer a vigilância epidemiológica e garantir uma resposta rápida e eficaz aos casos suspeitos.
No mesmo dia, foi instalada uma sala de situação para monitorar os casos. De caráter extraordinário, essa estrutura permanecerá ativa enquanto houver risco sanitário e necessidade de monitoramento e resposta nacional.