ATENÇÃO: SJC tem 1º caso suspeito de intoxicação por metanol

São José dos Campos registrou um caso suspeito de intoxicação por metanol, segundo informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3). O Ministério acompanha a situação do paciente, que está sob investigação clínica.

Trata-se de uma mulher de 47 anos, que mora em São José e trabalha em Minas Gerais, onde comprou gin em um mercado.

