Saiu para ir à escola, não chegou e foi achada morta aos 9 anos

Uma criança de nove anos foi encontrada morta na última sexta-feira (26) após desaparecer a caminho da escola. A vítima vestia o uniforme escolar quando moradores localizaram o corpo em uma plantação de cacau.
O caso ocorreu no ramal “Vai Quem Quer”, na zona rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará. A menina havia saído de casa pela manhã, mas não chegou à unidade de ensino.
A Polícia Civil iniciou as investigações e apura o trajeto percorrido pela criança. O crime é tratado como homicídio doloso. Peritos do Instituto Médico Legal Renato Chaves, de Altamira, realizaram os primeiros exames no local e investigam se houve violência sexual. O laudo necroscópico deve apontar a causa da morte.
A Escola Abraham Lincoln, onde a menina estudava, divulgou nota de pesar e manifestou solidariedade à família e à comunidade escolar. O crime gerou grande comoção entre os moradores da cidade, que aguardam respostas das autoridades sobre as circunstâncias do caso e a identificação dos responsáveis.