Saiu para ir à escola, não chegou e foi achada morta aos 9 anos

Uma criança de nove anos foi encontrada morta na última sexta-feira (26) após desaparecer a caminho da escola. A vítima vestia o uniforme escolar quando moradores localizaram o corpo em uma plantação de cacau.

O caso ocorreu no ramal “Vai Quem Quer”, na zona rural de Medicilândia, no sudoeste do Pará. A menina havia saído de casa pela manhã, mas não chegou à unidade de ensino.