03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NEGÓCIOS

Aeroporto de São José inaugura rota de cargas com a Europa

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Fabiano Rezende
Voo vindo da Europa chegou em São José
Voo vindo da Europa chegou em São José

O Aeroporto de São José dos Campos recebeu, na madrugada desta sexta-feira (3), o primeiro voo de uma nova linha internacional de transporte de cargas. A aeronave, que partiu de Bruxelas, na Bélgica, aterrissou por volta das 2h, marcando o início da operação direta entre a Europa e o Vale do Paraíba.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O serviço tem como finalidade agilizar a importação de produtos e componentes vindos não apenas do oeste europeu, mas também do Oriente Médio e da Ásia, reforçando a cadeia produtiva das indústrias instaladas na região.

Até agora, as cargas destinadas ao Vale precisavam chegar por aeroportos mais distantes, como Guarulhos e Viracopos (Campinas), e seguir viagem por rodovias, encarecendo o transporte.

De acordo com a Latam Cargo, responsável pela operação, a expectativa é movimentar cerca de 50 toneladas de mercadorias semanalmente. Neste primeiro momento, os voos serão realizados uma vez por semana, com previsão de ampliação para duas frequências a partir de novembro.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários