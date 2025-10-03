Aeroporto de São José inaugura rota de cargas com a Europa

O Aeroporto de São José dos Campos recebeu, na madrugada desta sexta-feira (3), o primeiro voo de uma nova linha internacional de transporte de cargas. A aeronave, que partiu de Bruxelas, na Bélgica, aterrissou por volta das 2h, marcando o início da operação direta entre a Europa e o Vale do Paraíba.
O serviço tem como finalidade agilizar a importação de produtos e componentes vindos não apenas do oeste europeu, mas também do Oriente Médio e da Ásia, reforçando a cadeia produtiva das indústrias instaladas na região.
Até agora, as cargas destinadas ao Vale precisavam chegar por aeroportos mais distantes, como Guarulhos e Viracopos (Campinas), e seguir viagem por rodovias, encarecendo o transporte.
De acordo com a Latam Cargo, responsável pela operação, a expectativa é movimentar cerca de 50 toneladas de mercadorias semanalmente. Neste primeiro momento, os voos serão realizados uma vez por semana, com previsão de ampliação para duas frequências a partir de novembro.