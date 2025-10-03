AGORA: Ex-vocalista é preso na região após agredir equipe do Samu

O cantor Gustavo Andrioli, ex-vocalista da banda Sentimentos, foi preso na noite desta terça-feira (30) em Ilhabela.

A prisão aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar, que constatou um mandado de prisão civil em aberto contra o artista, expedido em agosto deste ano pela Vara de Família e Sucessões de Piracicaba, válido até 2028.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp