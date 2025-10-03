AGORA: Ex-vocalista é preso na região após agredir equipe do Samu

O cantor Gustavo Andrioli, ex-vocalista da banda Sentimentos, foi preso na noite desta terça-feira (30) em Ilhabela.
A prisão aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar, que constatou um mandado de prisão civil em aberto contra o artista, expedido em agosto deste ano pela Vara de Família e Sucessões de Piracicaba, válido até 2028.
Segundo a Polícia Civil, o cantor passou por exame médico e foi encaminhado ao sistema prisional.
A trajetória de Andrioli na música já era marcada por polêmicas. Ele foi expulso da banda Sentimentos após uma discussão com a cantora Deyse Santana, quando teria proferido ofensas e xingamentos, incluindo ataques ao filho da artista, diagnosticado com autismo. A atitude gerou forte repercussão negativa nos bastidores do grupo.
No último mês, o ex-vocalista também se envolveu em uma confusão em Piracicaba, onde agrediu profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e frentistas de um posto de combustível. O episódio reforçou sua imagem controversa e aumentou a pressão sobre sua carreira.
De acordo com a Polícia Civil, Andrioli foi informado de seus direitos e poderá entrar em contato com familiares.