03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
BANDA SENTIMENTOS

AGORA: Ex-vocalista é preso na região após agredir equipe do Samu

Por Da redação | Ilhabela
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

O cantor Gustavo Andrioli, ex-vocalista da banda Sentimentos, foi preso na noite desta terça-feira (30) em Ilhabela.

A prisão aconteceu durante uma abordagem da Polícia Militar, que constatou um mandado de prisão civil em aberto contra o artista, expedido em agosto deste ano pela Vara de Família e Sucessões de Piracicaba, válido até 2028.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a Polícia Civil, o cantor passou por exame médico e foi encaminhado ao sistema prisional.

A trajetória de Andrioli na música já era marcada por polêmicas. Ele foi expulso da banda Sentimentos após uma discussão com a cantora Deyse Santana, quando teria proferido ofensas e xingamentos, incluindo ataques ao filho da artista, diagnosticado com autismo. A atitude gerou forte repercussão negativa nos bastidores do grupo.

No último mês, o ex-vocalista também se envolveu em uma confusão em Piracicaba, onde agrediu profissionais do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e frentistas de um posto de combustível. O episódio reforçou sua imagem controversa e aumentou a pressão sobre sua carreira.

De acordo com a Polícia Civil, Andrioli foi informado de seus direitos e poderá entrar em contato com familiares.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários