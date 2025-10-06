Vale tem 110 motociclistas mortos em 2025; jovens são maioria

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Morreram 110 motociclistas no Vale do Paraíba neste ano, de janeiro a agosto, em acidentes de trânsito na região. A maior parte das vítimas tinha de 20 a 29 anos.

Em média, um motociclista morreu a cada dois dias no Vale neste ano, de acordo com os dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).

As motocicletas representaram 41% do total de mortes em acidentes de trânsito na região, com 110 dentre 266 óbitos nas estradas e vias municipais. Os automóveis aparecem com 24,8% das mortes, com 66 vítimas fatais em oito meses.

De acordo com o Infosiga, 41,8% dos motociclistas que morreram na região neste ano tinham entre 20 e 29 anos. Foram 22 vítimas na faixa etária de 20 a 24 anos e 24 mortes entre 25 e 29 anos. Depois, a faixa de 35 a 39 anos aparece com 13 mortes, 11,8% do total dos motociclistas.

