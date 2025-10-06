Vale tem 110 motociclistas mortos em 2025; jovens são maioria

O perigo sobre duas rodas.
Morreram 110 motociclistas no Vale do Paraíba neste ano, de janeiro a agosto, em acidentes de trânsito na região. A maior parte das vítimas tinha de 20 a 29 anos.
Em média, um motociclista morreu a cada dois dias no Vale neste ano, de acordo com os dados do Infosiga (Sistema de Informações Gerenciais de Acidentes de Trânsito do Estado de São Paulo).
As motocicletas representaram 41% do total de mortes em acidentes de trânsito na região, com 110 dentre 266 óbitos nas estradas e vias municipais. Os automóveis aparecem com 24,8% das mortes, com 66 vítimas fatais em oito meses.
De acordo com o Infosiga, 41,8% dos motociclistas que morreram na região neste ano tinham entre 20 e 29 anos. Foram 22 vítimas na faixa etária de 20 a 24 anos e 24 mortes entre 25 e 29 anos. Depois, a faixa de 35 a 39 anos aparece com 13 mortes, 11,8% do total dos motociclistas.
Mais mortal.
O período de janeiro a agosto de 2025 é o mais mortal para os motociclistas na região em toda a série histórica do Infosiga, que começa em 2015, quando 100 acidentes com motos tiveram vítimas fatais.
Desde então, o número caiu para 65 motociclistas mortos em 2017, 70 em 2020 e 89 em 2023, quando subiu para 106 no ano passado e agora 110.
Na série histórica do Infosiga, desde janeiro de 2015, as motos foram responsáveis por 1.447 mortes no Vale, com média de um óbito a cada três dias – 2025 tem a maior média de mortes da série histórica. Os motociclistas representaram 37,20% do total das 3.890 mortes em acidentes registradas na região desde 2015.
Na série histórica, os pedestres aparecem na segunda colocação, com 852 mortes e 22% do total. Os motoristas de carro estão na terceira posição do ranking das mortes, com 823 óbitos e 21% da totalidade. Os ciclistas representaram 11% das mortes no trânsito desde 2015, com 447 registros.