Polícia busca câmeras para descobrir caminho de Bruna no Vale

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para determinar o caminho de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, antes do desaparecimento. Mãe de duas crianças e designer de sobrancelhas, a jovem está desaparecida há mais de 10 dias em Cruzeiro.

O delegado Sandro Franqueira, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, disse a OVALE que a polícia não descarta nenhuma linha de investigação e está analisando todas as informações e denúncias que chegam à DIG, inclusive a de que Bruna estaria morta -- não confirmada até o momento.