Polícia busca câmeras para descobrir caminho de Bruna no Vale

A Polícia Civil busca imagens de câmeras de segurança para determinar o caminho de Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, antes do desaparecimento. Mãe de duas crianças e designer de sobrancelhas, a jovem está desaparecida há mais de 10 dias em Cruzeiro.
O delegado Sandro Franqueira, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, disse a OVALE que a polícia não descarta nenhuma linha de investigação e está analisando todas as informações e denúncias que chegam à DIG, inclusive a de que Bruna estaria morta -- não confirmada até o momento.
“Estamos buscando e analisando imagens de câmeras do trajeto que ela fez e no bairro dela. Não descartamos nenhuma hipótese. A polícia tem esperança de encontrar Bruna viva”, afirmou o policial.
Na última terça-feira (30), após receber uma denúncia, a polícia fez escavações em uma cova com uma cruz que seria o local onde Bruna teria sido enterrada. A informação que chegou à polícia apontava que a jovem já estaria morta.
As autoridades iniciaram a escavação da cova para confirmar se o corpo da jovem realmente estava no local. Franqueira confirmou que nenhum vestígio da jovem foi encontrado na cova. “Tinha um cachorro morto lá”, disse o delegado.
Ele informou que a investigação continua, mas novas escavações ou buscas na mata serão feitas pela polícia caso cheguem novas informações.
Desaparecimento.
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30 da segunda-feira (22), ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro. O local fica perto de uma vasta área de mata, parte com terreno alagado, na qual concentraram-se as buscas.
No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro do apartamento, o que impediu qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados por meio das redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la. Ele mantém a fé de que a filha será encontrada com vida.
O delegado Franqueira disse que a DIG de Cruzeiro segue trabalhando no caso e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada.