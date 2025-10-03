03 de outubro de 2025
ATENÇÃO

Defesa Civil emite alerta para ventos fortes no Litoral Norte

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Alerta vale para o Litoral Norte
Alerta vale para o Litoral Norte

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a ocorrência de ventos fortes em todo o Litoral Paulista, com previsão de rajadas de intensidade moderada a forte. O aviso é válido a partir das 15h desta sexta-feira (3) até as 9h de domingo (5).

A orientação é que a população redobre os cuidados em áreas vulneráveis, como regiões costeiras, encostas e locais com construções mais frágeis.

Segundo o órgão estadual, recomenda-se evitar a prática de esportes e atividades náuticas durante o período, não se abrigar debaixo de árvores, manter distância de redes elétricas e reforçar telhados, toldos e objetos soltos que possam ser arrastados pela força do vento.

A Defesa Civil segue monitorando as condições do tempo e reforça a importância de que todos estejam atentos às orientações oficiais. Em caso de emergência, o contato deve ser feito pelo telefone 199.

