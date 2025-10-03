Defesa Civil emite alerta para ventos fortes no Litoral Norte

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para a ocorrência de ventos fortes em todo o Litoral Paulista, com previsão de rajadas de intensidade moderada a forte. O aviso é válido a partir das 15h desta sexta-feira (3) até as 9h de domingo (5).

A orientação é que a população redobre os cuidados em áreas vulneráveis, como regiões costeiras, encostas e locais com construções mais frágeis.