'Partiu como herói', diz mãe de Gu em SJC; doação salvará 5 vidas

“Meu amor, você está partindo como um herói! Eu e seu pai já estamos morrendo de saudades de você! Te amaremos eternamente.”
Com essas palavras de despedida, a mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, resumiu a dor e o orgulho diante do gesto de solidariedade que vai salvar cinco vidas com a doação dos órgãos do jovem, vítima de um acidente de moto em São José dos Campos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A passagem da maca com o corpo de Gu foi marcada por forte comoção no Hospital Municipal nesta sexta-feira (3). A família do jovem decidiu doar os órgãos após a confirmação da morte encefálica, transformando a dor em um ato de amor que beneficiará cinco pacientes que aguardavam na fila de transplantes.
Divulgada nas redes sociais do hospital, a cena mostrou familiares, amigos e funcionários reunidos nos corredores, aplaudindo a passagem da maca que levava Gu da UTI até o centro cirúrgico. Alguns carregavam bexigas brancas, em sinal de paz.
A equipe da OPO (Organização de Procura de Órgãos), ligada à Unicamp, realizou a captação dos rins, fígado e córneas do adolescente. “Nosso menino virou herói e vai salvar muitas vidas”, afirmou a família em comunicado.
Morador do bairro 31 de Março, Gu era lembrado por amigos e familiares como um jovem humilde, trabalhador desde os 15 anos e dono de um coração generoso.
Referência em doações
O Hospital Municipal é referência regional em transplantes e conscientização sobre doação de órgãos. Apenas em 2025, já foram 30 órgãos captados na unidade. Desde 2022, 165 pacientes receberam transplantes graças à decisão de famílias que autorizaram a doação em momentos de perda.
“Apesar da dor, dizer sim à doação pode transformar tristeza em esperança para outras famílias. Cada gesto solidário significa uma vida salva”, destacou a equipe do hospital.
O acidente
Gustavo sofreu um acidente na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, próximo ao bairro Chácaras Reunidas. Ele estava na garupa de uma motocicleta Bajaj Dominar 400, conduzida por Miguel Augusto Floriano Almeida, que não possuía habilitação. Ambos estavam sem capacete.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o piloto não obedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Durante a perseguição, a moto perdeu o controle, bateu na sarjeta e caiu. Gu foi socorrido em estado gravíssimo, mas não resistiu.