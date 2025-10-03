'Partiu como herói', diz mãe de Gu em SJC; doação salvará 5 vidas

“Meu amor, você está partindo como um herói! Eu e seu pai já estamos morrendo de saudades de você! Te amaremos eternamente.”

Com essas palavras de despedida, a mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, resumiu a dor e o orgulho diante do gesto de solidariedade que vai salvar cinco vidas com a doação dos órgãos do jovem, vítima de um acidente de moto em São José dos Campos.

