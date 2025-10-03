Professores temporários: comissão contraria jurídico da Câmara

Formada por três vereadores, a Comissão de Justiça e Redação contrariou a Procuradoria Legislativa, que é o órgão jurídico da Câmara de Taubaté, e emitiu parecer favorável ao projeto do prefeito Sérgio Victor (Novo) que visa retomar a contratação de professores temporários para a rede municipal de ensino. A prática está proibida na cidade desde que o Tribunal de Justiça considerou inconstitucionais as normas que permitiam esse tipo de contrato - os julgamentos ocorreram em 2020 e 2021.

Pela comissão, os vereadores Dentinho (PP) e Alberto Barreto (PRD), que é o líder do governo, se manifestaram a favor do projeto. A vereadora Vivi da Rádio (Republicanos) se manifestou contra, mas foi voto vencido.