Mãe de Matheus pede justiça e busca testemunhas de acidente; VEJA

A mãe do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, a psicanalista e biomédica Isabela Helfstein, fez um apelo nas redes sociais por justiça para o caso do filho, vítima de um trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no último domingo (28).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A família suspeita que o veículo que colidiu no carro de aplicativo onde estava o jovem estivesse em alta velocidade. Com a força da batida, Matheus foi arremessado para fora do veículo e atropelado por outros dois carros, que não foram identificados.
Matheus morreu no local, enquanto o motorista de aplicativo sobreviveu ao acidente e foi socorrido com vida. “O passageiro foi projetado para fora do veículo e, em seguida, atropelado por dois outros veículos que transitavam pela via. Os referidos veículos não foram identificados nem localizados até o momento”, diz trecho do boletim de ocorrência.
O motorista do BMW que colidiu com o carro de aplicativo foi conduzido à delegacia e realizou exame de embriaguez, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele é investigado pela Polícia Civil.
Filho do casal Isabela e Ronnie Helfstein, este CEO e cofundador na empresa Helfstein Gestão Estratégica, Matheus era muito querido por amigos e familiares. Sua morte repentina provocou grande mobilização nas redes sociais e entre conhecidos.
Em um vídeo emocionado, a mãe do jovem fez um apelo por justiça e pediu para que o caso não caia no esquecimento. A família também busca testemunhas que possam contribuir com a investigação.
“Nós estamos buscando prova, se alguém viu o cara da BMW em algum lugar, por favor, entre em contato com a gente, quanto mais prova para gente é melhor”, disse a mãe.
“Nesse momento, que eu posso fazer é só isso, ajudar os advogados a buscar essas provas para a gente poder fazer justiça aqui no mundo. Porque na justiça divina Deus já está providenciando”, completou.
Informações.
Segundo o advogado da família, Marcelo Galvão, os familiares buscam informações de pessoas que possam ter testemunhado o acidente. Eles suspeitam que o carro que atingiu o veículo onde estava Matheus pudesse estar em alta velocidade.
“Há comentários de que estavam em racha. Uma testemunha disse que estavam em alta velocidade. Estamos procurando pessoas que podem ser testemunhas oculares do acidente. Pessoas que tenham presenciado o acidente”, disse Galvão.
“O jovem foi arremessado para fora do carro, o que pode indicar a alta velocidade, mas o boletim de ocorrência é muito pobre de provas. Queremos ter mais pessoas e testemunhas para apoiar a delegacia e trazer mais informações qualificadas para a polícia”, completou o advogado.
“É preciso entender o contexto no qual aconteceu o acidente. Pedimos para entrar em contato quem viu o acidente. Entre em contato comigo pelo telefone (12) 98111-4465”, finalizou Galvão.
O advogado de defesa do motorista do BMW foi procurado e prontificou-se a enviar uma nota. Até o momento, contudo, a nota não foi enviada. O espaço segue aberto.