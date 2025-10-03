Mãe de Matheus pede justiça e busca testemunhas de acidente; VEJA

A mãe do jovem Matheus Helfstein, de 20 anos, a psicanalista e biomédica Isabela Helfstein, fez um apelo nas redes sociais por justiça para o caso do filho, vítima de um trágico acidente na rodovia Presidente Dutra, em São José dos Campos, no último domingo (28).

A família suspeita que o veículo que colidiu no carro de aplicativo onde estava o jovem estivesse em alta velocidade. Com a força da batida, Matheus foi arremessado para fora do veículo e atropelado por outros dois carros, que não foram identificados.