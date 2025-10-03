VÍDEO: Câmera flagra homem invadindo loja na 9 de Julho, em SJC

Uma câmera de segurança flagrou um homem invadindo uma loja na avenida 9 de Julho, no centro de São José dos Campos.
O objetivo, de acordo com informações de funcionários, era furtar peças da tubulação de gás. Foram dois episódios registrados nos últimos dias, entre os dias 26 de setembro e a madrugada desta sexta-feira, dia 3 de outubro.
"Na semana passada, no estacionamento, furtaram a tubulação de gás pelo lado de fora. Ele entrou na lateral da loja, pulou e dentro tinha uma escada. Ele conseguiu pular para o lado de fora novamente, procurou algo que pudesse por fora tirar a tubulação", contou uma funcionária. "Ele achou uma barra de ferro e conseguiu quebrar o tubo de gás. Nesta madrugada, ele voltou e arrancou o resto da tubulação que tinha ficado", completou.
De acordo com ela, a suspeita é que os furtos tenham sido praticados por pessoas em situação de rua.