Sob aplausos, Gu doa órgãos e salva 5 vidas em SJC; VEJA O VÍDEO

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A passagem da maca com o corpo de Gustavo Costa Souza, de 17 anos, foi aplaudida nos corredores do Hospital Municipal de São José dos Campos nesta sexta-feira (3), após a família decidir doar os órgãos do jovem, que teve a morte encefálica confirmada após um acidente de moto.

Divulgada nas redes sociais do hospital, a cena mostra familiares, amigos e funcionários da unidade de saúde reunidos nos corredores e aplaudindo a passagem da maca que levava o corpo de Gustavo da UTI até o centro cirúrgico. Alguns estavam com bexigas brancas nas mãos. Todos estavam emocionados.

A decisão difícil, corajosa e generosa de doar os órgãos foi tomada pela família após a confirmação da morte encefálica de Gustavo. Os pais autorizaram a doação dos órgãos do jovem no Hospital Municipal.

A autorização possibilitou a captação dos rins, das córneas e do fígado de Gustavo, realizada em conjunto pela equipe da Organização de Procura de Órgãos, ligada à Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e pelos profissionais do hospital. Cinco pacientes foram beneficiados pelos órgãos doados.