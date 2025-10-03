Sob aplausos, Gu doa órgãos e salva 5 vidas em SJC; VEJA O VÍDEO

Em meio à dor, um gesto de amor.
A passagem da maca com o corpo de Gustavo Costa Souza, de 17 anos, foi aplaudida nos corredores do Hospital Municipal de São José dos Campos nesta sexta-feira (3), após a família decidir doar os órgãos do jovem, que teve a morte encefálica confirmada após um acidente de moto.
Divulgada nas redes sociais do hospital, a cena mostra familiares, amigos e funcionários da unidade de saúde reunidos nos corredores e aplaudindo a passagem da maca que levava o corpo de Gustavo da UTI até o centro cirúrgico. Alguns estavam com bexigas brancas nas mãos. Todos estavam emocionados.
A decisão difícil, corajosa e generosa de doar os órgãos foi tomada pela família após a confirmação da morte encefálica de Gustavo. Os pais autorizaram a doação dos órgãos do jovem no Hospital Municipal.
A autorização possibilitou a captação dos rins, das córneas e do fígado de Gustavo, realizada em conjunto pela equipe da Organização de Procura de Órgãos, ligada à Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), e pelos profissionais do hospital. Cinco pacientes foram beneficiados pelos órgãos doados.
O momento da despedida foi marcado por uma cena comovente: familiares, amigos e funcionários do hospital se reuniram nos corredores e aplaudiram a passagem da maca que levava Gustavo da UTI até o centro cirúrgico, onde o procedimento de retirada dos órgãos foi realizado. O gesto simbolizou respeito, gratidão e reconhecimento à coragem da família.
A doação de órgãos só é possível com a autorização da família. Segundo o hospital, é fundamental conversar sobre o tema em casa e deixar claro esse desejo.
“Apesar da dor, dizer sim à doação pode transformar tristeza em esperança para outras famílias. Cada gesto solidário significa uma vida salva”, destaca a equipe do Hospital Municipal.
Referência regional.
O Hospital Municipal de São José dos Campos é referência regional nesse tipo de procedimento e mantém um trabalho contínuo de conscientização junto às famílias.
Com a doação registrada nesta sexta, o hospital chegou a 30 órgãos captados em 2025, sendo 12 rins, 10 córneas, sete fígados e um osso. Desde 2022, foram feitas 124 notificações de morte encefálica, das quais 76 resultaram em pacientes elegíveis para doação. Mais da metade das famílias abordadas — 51% — autorizou o procedimento, o que possibilitou 39 doadores efetivos e um total de 160 órgãos captados nesse período.
Antes do caso desta sexta, neste ano foram 23 notificações de morte encefálica e 13 pacientes elegíveis. Em pouco mais de 40% dos casos houve autorização familiar, resultando em 25 órgãos doados: 10 rins, oito córneas, cinco fígados e um osso.
No total, de 2022 até agora, 165 pessoas receberam transplantes graças à solidariedade de famílias que disseram “sim” no momento mais difícil.
O gesto de amor da família de Gustavo se transforma em esperança para aqueles que aguardam na fila de transplantes. A história do jovem, interrompida precocemente, agora se prolonga em outras vidas.
O acidente.
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, próximo ao bairro Chácaras Reunidas. Gustavo estava na garupa de uma motocicleta Bajaj Dominar 400, conduzida por Miguel Augusto Floriano Almeida, que não tinha habilitação. Ambos estavam sem capacete.
Segundo a Guarda Civil Municipal, o piloto desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade. Na perseguição, a moto perdeu o controle, bateu na sarjeta e caiu. Gustavo foi levado em estado gravíssimo ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde teve a morte cerebral confirmada na quinta-feira (2). O condutor segue internado.
Desde o acidente, familiares e amigos organizaram vigílias de oração no bairro Parque Industrial e campanhas nas redes sociais. Gu, morador do bairro 31 de Março, foi lembrado como um jovem humilde, trabalhador desde os 15 anos, sonhador e querido por todos.