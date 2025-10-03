VÍDEO: Mulheres fazem furtos em série em supermercados de SJC

Duas mulheres estão praticando uma série de furtos em uma rede de supermercados em São José dos Campos.

Imagens de câmeras de segurança mostram a dupla furtando produtos como chocolate, azeite, queijo e bacalhau, entre outros itens. Na última quarta-feira (2), as duas furtaram R$ 2.000 em chocolates, de acordo com funcionários ouvidos por OVALE.