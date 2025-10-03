03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
VEJA VÍDEO

VÍDEO: Mulheres fazem furtos em série em supermercados de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução

Duas mulheres estão praticando uma série de furtos em uma rede de supermercados em São José dos Campos.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Imagens de câmeras de segurança mostram a dupla furtando produtos como chocolate, azeite, queijo e bacalhau, entre outros itens. Na última quarta-feira (2), as duas furtaram R$ 2.000 em chocolates, de acordo com funcionários ouvidos por OVALE.

Uma das mulheres é morena e a outra é loira. Ainda não há pistas sobre a identidade das mulheres. Elas já praticaram furtos em unidades da Vila Adyana, no Aquarius, entre outros bairros.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários