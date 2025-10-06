Onde está Jéssyca? Pai procura pela filha desaparecida no Vale

A família de Jéssyca Raquel Brito Oliveira dos Santos, de 25 anos, vive dias de angústia há um mês, desde que a jovem desapareceu do bairro Nova Jacareí, em Jacareí. Jéssyca, que sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar, saiu de casa na noite do dia 5 de setembro e não retornou, necessitando urgentemente de medicação de uso contínuo para evitar surtos.

Segundo o pai, Marcelo de Oliveira Santos, a última vez em que Jessyca foi vista foi no dia 8 de setembro, no centro de Jacareí, sendo conduzida por uma mulher que aparentava ser uma pessoa em situação de rua. Ela também foi vista próxima à rodoviária velha.

