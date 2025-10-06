Onde está Jéssyca? Pai procura pela filha desaparecida no Vale

A família de Jéssyca Raquel Brito Oliveira dos Santos, de 25 anos, vive dias de angústia há um mês, desde que a jovem desapareceu do bairro Nova Jacareí, em Jacareí. Jéssyca, que sofre de esquizofrenia e transtorno bipolar, saiu de casa na noite do dia 5 de setembro e não retornou, necessitando urgentemente de medicação de uso contínuo para evitar surtos.
Segundo o pai, Marcelo de Oliveira Santos, a última vez em que Jessyca foi vista foi no dia 8 de setembro, no centro de Jacareí, sendo conduzida por uma mulher que aparentava ser uma pessoa em situação de rua. Ela também foi vista próxima à rodoviária velha.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
Ele relata que, devido à doença, Jéssyca frequentemente falava sobre o desejo de se tornar moradora de rua. A jovem já sumiu outras três vezes, mas sempre foi localizada em pouco tempo na região da Rodovia Presidente Dutra. Em uma das ocasiões, ela foi encontrada por um caminhoneiro e internada na Santa Casa de Jacareí.
Acreditando que a filha possa ter atravessado a Dutra e seguido rumo ao Rio de Janeiro, o pai está atualmente espalhando folhetos por lá e fazendo buscas por conta própria. Marcelo já gastou mais de R$ 9.000 nessas buscas, que se estenderam até Caxambu, em Minas Gerais após uma falsa pista.
A família teme que Jéssyca esteja em situação de alto risco. "Ela pode estar em qualquer estado, ter pego carona", diz o pai.
Eles apelam para que as autoridades e a CCR Rio SP liberem acesso às câmeras da Dutra, tanto no sentido São Paulo quanto no sentido Rio de Janeiro.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Jéssyca deve entrar em contato imediatamente pelo telefone 12 99107-8776.