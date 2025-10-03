Parque Una prevê R$ 11 bilhões em vendas e 60 prédios em SJC

Com previsão de atingir R$ 11 bilhões em vendas, o projeto Parque Una São José dos Campos deve transformar uma área de 560 mil metros quadrados, no coração da zona urbana da cidade, em um dos maiores empreendimentos imobiliários do Estado de São Paulo. A iniciativa prevê a construção de 60 torres residenciais e comerciais, com capacidade para abrigar até 40 mil pessoas entre moradores e trabalhadores, em um bairro totalmente planejado e executado por etapas.
O bairro terá 110 mil metros quadrados de áreas verdes, calçadas largas, bosques, pista multiuso, jardins de chuva, além de toda fiação subterrânea.
Entre os equipamentos previstos estão academia ao ar livre, praças esportivas, área pet, mirante elevado com vista para a Serra da Mantiqueira, além de um playground assinado pelo paisagista holandês Elger Blitz, que utiliza referências da natureza na criação dos brinquedos.
O empreendimento será dividido em duas grandes áreas: o Parque Central, que concentrará edifícios de uso misto, cafés, comércio e serviços, e o Parque da Nascente, voltado para residências. No Parque Central já está instalada a Casa Una, prédio de 20 mil m² que funcionará como centro de atividades e espaço de convivência, com lojas no térreo, escritórios em andares intermediários e rooftop dedicado à gastronomia.
Um sistema de segurança inteligente também será implantado, seguindo o conceito de Prevenção de Crimes pelo Design Ambiental (CPTED), que utiliza urbanismo para inibir a criminalidade.
Com previsão de oito anos para conclusão e valor geral de vendas estimado em R$ 11 bilhões, o Parque Una deve mudar o perfil urbanístico da cidade. A área, conhecida popularmente como “terreno das vaquinhas e dos girassóis”, antes usada para pastagem e cultivo, passará a abrigar um bairro aberto, sem muros ou cancelas, integrado à malha urbana de São José.