Parque Una prevê R$ 11 bilhões em vendas e 60 prédios em SJC

Com previsão de atingir R$ 11 bilhões em vendas, o projeto Parque Una São José dos Campos deve transformar uma área de 560 mil metros quadrados, no coração da zona urbana da cidade, em um dos maiores empreendimentos imobiliários do Estado de São Paulo. A iniciativa prevê a construção de 60 torres residenciais e comerciais, com capacidade para abrigar até 40 mil pessoas entre moradores e trabalhadores, em um bairro totalmente planejado e executado por etapas.

O bairro terá 110 mil metros quadrados de áreas verdes, calçadas largas, bosques, pista multiuso, jardins de chuva, além de toda fiação subterrânea.