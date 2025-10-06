Prazo final: Vestibular Unesp oferece mais de 300 vagas na região

Os estudantes que buscam uma vaga na Unesp (Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”) devem se atentar ao prazo final para as inscrições no Vestibular 2026, que termina às 23h59 da próxima quarta-feira (8).

A Unesp oferece um total de 5.867 vagas em 136 cursos de graduação distribuídos por 24 cidades no estado de São Paulo, incluindo polos importantes na região do Vale do Paraíba em Guaratinguetá, com 243 vagas, e São José dos Campos, com 96 vagas. As provas contemplam questões interdisciplinares e serão realizadas nos dias 2 de novembro (primeira fase) e 7 e 8 de dezembro (segunda fase).

