03 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso portando tijolos de maconha em Lorena

Por Da redação | Lorena
Policiais Militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Lorena prenderam um homem por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (2), no bairro Parque das Rodovias.

Com o suspeito, foram apreendidos dois tijolos e dois tabletes de maconha, além de uma balança de precisão.

O indivíduo foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu preso.

