Homem é preso portando tijolos de maconha em Lorena

Policiais Militares da Companhia de Força Tática do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) de Lorena prenderam um homem por tráfico de drogas na noite de quinta-feira (2), no bairro Parque das Rodovias.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o suspeito, foram apreendidos dois tijolos e dois tabletes de maconha, além de uma balança de precisão.