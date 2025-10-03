Com 'copão' proibido, São José intensifica fiscalização em adegas

Com a proibição da venda dos chamados "copões", a prefeitura e as forças de segurança pública intensificaram a fiscalização em comércios e adegas de São José dos Campos.

Em agosto, uma operação do Programa São José Unida, coordenada pelo 1º DP (Distrito Policial), resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em estabelecimentos da Vila Maria e da região central. Durante a ação, um comércio foi interditado pela segunda vez, com apreensão de materiais, enquanto em outro foram encontradas bebidas irregulares.