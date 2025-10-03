Com 'copão' proibido, São José intensifica fiscalização em adegas

Com a proibição da venda dos chamados "copões", a prefeitura e as forças de segurança pública intensificaram a fiscalização em comércios e adegas de São José dos Campos.
Em agosto, uma operação do Programa São José Unida, coordenada pelo 1º DP (Distrito Policial), resultou no cumprimento de três mandados de busca e apreensão em estabelecimentos da Vila Maria e da região central. Durante a ação, um comércio foi interditado pela segunda vez, com apreensão de materiais, enquanto em outro foram encontradas bebidas irregulares.
A operação contou com apoio do Departamento de Posturas Municipais e Estética Urbana, da Guarda Civil Municipal, incluindo equipes especializadas da Romu (Ronda Ostensiva Municipal )e GTAM (Grupo Tático com Moto), da Secretaria de Manutenção da Cidade e da Abrabe (Associação Brasileira de Bebidas).
A investigação teve início após denúncia formal da Abrabe, apontando a comercialização de bebidas falsificadas, contrabandeadas e sem registro oficial. Esta foi a primeira ação conjunta com a associação, entidade de referência nacional que atua no monitoramento da produção e venda legal de bebidas, além de combater práticas ilegais que colocam em risco o consumidor e afetam a concorrência justa.
Segundo a Prefeitura, a fiscalização é permanente em todas as regiões da cidade. Somente em 2025, 116 adegas foram notificadas, 56 autuadas e 37 interditadas. As principais infrações estão relacionadas ao descumprimento de horário, venda do “copão”, ausência de licença, obstrução de vias e perturbação da vizinhança.
As medidas têm amparo na Lei 10.822/2023, que instituiu o novo Código de Fiscalização de Posturas, estabelecendo regras mais rígidas e punições severas para estabelecimentos que promovem ou facilitam atividades ilícitas.