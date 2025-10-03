Homem é preso pela PM com drogas e material do tráfico em Guará

Um homem foi preso em Guaratinguetá por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Pedreira, na noite da última quinta-feira (2).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com o suspeito, a polícia apreendeu: