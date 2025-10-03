Homem é preso pela PM com drogas e material do tráfico em Guará

Um homem foi preso em Guaratinguetá por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Pedreira, na noite da última quinta-feira (2).
Com o suspeito, a polícia apreendeu:
- 0,322 kg de cocaína
- 0,142 kg de maconha
- 0,048 kg de crack
- Um rádio comunicador
- R$ 1.445 em dinheiro
- 1.000 pinos vazios
Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.