03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
TRÁFICO DE DROGAS

Homem é preso pela PM com drogas e material do tráfico em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensão de drogas em Guaratinguetá
Apreensão de drogas em Guaratinguetá

Um homem foi preso em Guaratinguetá por tráfico de drogas. A prisão ocorreu durante um patrulhamento de policiais militares do 23º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) no bairro Pedreira, na noite da última quinta-feira (2).

Com o suspeito, a polícia apreendeu:

  • 0,322 kg de cocaína
  • 0,142 kg de maconha
  • 0,048 kg de crack
  • Um rádio comunicador
  • R$ 1.445 em dinheiro
  • 1.000 pinos vazios

Diante dos fatos, ele foi conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

