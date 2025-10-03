Adeus, Patrick: mestrando do Inpe morre em São José aos 27 anos

Estudante de mestrado do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Patrick dos Santos Câmara, 27 anos, morreu na quarta-feira (1º). A causa da morte é desconhecida.

O corpo do jovem estudante foi sepultado nessa quinta-feira (2), às 10h, no Cemitério Colônia do Paraíso, no Residencial Gazzo, na região sul de São José dos Campos.