Adeus, Patrick: mestrando do Inpe morre em São José aos 27 anos

Estudante de mestrado do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), Patrick dos Santos Câmara, 27 anos, morreu na quarta-feira (1º). A causa da morte é desconhecida.
O corpo do jovem estudante foi sepultado nessa quinta-feira (2), às 10h, no Cemitério Colônia do Paraíso, no Residencial Gazzo, na região sul de São José dos Campos.
Morador da Vila Tatetuba, na zona leste de São José, Patrick chegou a desaparecer no final do ano passado, mas foi encontrado pela família. Na ocasião, ele havia sido internado no Hospital Municipal de São José com um quadro de crise de ansiedade.
Patrick era irmão da atleta do São José Rugby e coordenadora técnica do Programa Atleta Cidadão, Paloma Câmara.
Em nota, a equipe do São José Rugby manifestou “mais profundo pesar” pelo falecimento do jovem estudante.
“Toda a Família São José Rugby se solidariza com Paloma, seus familiares e amigos neste momento de dor, desejando força e conforto para atravessar essa perda irreparável”, diz a nota.