VÍDEO: Ladrões invadiram condomínio em SJC fingindo ser policiais

Três criminosos armados com fuzis e vestidos como policiais civis invadiram um condomínio em São José dos Campos, fizeram uma família refém e fugiram com joias, dinheiro e um carro, segundo as forças de segurança. O caso foi revelado por OVALE. Até o momento, um suspeito foi preso.

O crime aconteceu na madrugada dessa quinta-feira (2), quando três criminosos encapuzados e vestindo roupas pretas com identificação da Polícia Civil invadiram uma residência dentro do Condomínio Recanto dos Pinheirais.