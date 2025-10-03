Banho é Vida dá apoio a romeiros e à população vulnerável em SJC

O Projeto Banho é Vida, uma iniciativa solidária de voluntários de São José dos Campos, oferecerá banho, toalhas e produtos de higiene a pessoas em situação de vulnerabilidade e romeiros em passagem pela cidade.
A ação especial tem início neste sábado (4), às 9h, e segue até 12 de outubro de 2025, funcionando 24 horas por dia. O serviço será instalado na Tenda de Apoio ao Romeiro Bem-Te-Vi, em frente à loja Decathlon, no Jardim Satélite, às margens da Via Dutra.
Idealizado pelo empresário joseense Denner Santos e inspirado no "Banho do Bem" de Recife, o projeto existe desde 2017 e é composto integralmente por voluntários. A iniciativa promove a dignidade e busca colaborar na reinserção social dos beneficiários, oferecendo banho quente, roupas limpas e escuta ativa.
Estrutura e Impacto Social
O projeto utiliza uma carreta fechada com dois banheiros, funcionando como um vestiário itinerante. A estrutura possui um aquecedor a gás, garantindo água quente controlada por termômetro. Com capacidade de armazenamento de mil litros de água, a unidade atende, em média, cerca de 70 pessoas por ação no período de aproximadamente 4 horas, podendo ser reabastecida.
A Associação Banho é Vida realiza ações mensalmente e, desde seu início, já beneficiou mais de 4.000 pessoas. Em 2024, a parceria com a Tenda Bem-Te-Vi garantiu banho quente a mais de 300 romeiros.
Além do banho e do kit de higiene, a parceria disponibiliza roupas, alimentação, serviços de massagem e corte de cabelo. O papel principal dos voluntários, no entanto, é o acolhimento, permitindo que os beneficiários sejam aconselhados e, se necessário, encaminhados a instituições especializadas.
A missão é clara: "proporcionar experiências de cuidado individualizado por meio da escuta ativa e livre de julgamentos, promovendo o acolhimento e o afeto no convívio com a população de rua."
Como Colaborar
A associação depende de doações para manter os atendimentos. Os itens mais necessários incluem: roupas, toalhas, produtos de higiene e limpeza e aparelhos de barbear. É possível também realizar doações via Pix.