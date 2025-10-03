Banho é Vida dá apoio a romeiros e à população vulnerável em SJC

O Projeto Banho é Vida, uma iniciativa solidária de voluntários de São José dos Campos, oferecerá banho, toalhas e produtos de higiene a pessoas em situação de vulnerabilidade e romeiros em passagem pela cidade.

A ação especial tem início neste sábado (4), às 9h, e segue até 12 de outubro de 2025, funcionando 24 horas por dia. O serviço será instalado na Tenda de Apoio ao Romeiro Bem-Te-Vi, em frente à loja Decathlon, no Jardim Satélite, às margens da Via Dutra.

Idealizado pelo empresário joseense Denner Santos e inspirado no "Banho do Bem" de Recife, o projeto existe desde 2017 e é composto integralmente por voluntários. A iniciativa promove a dignidade e busca colaborar na reinserção social dos beneficiários, oferecendo banho quente, roupas limpas e escuta ativa.