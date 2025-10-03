Havan é condenada a indenizar cliente acusada de furto em SJC

A rede de lojas Havan foi condenada pela Justiça de São José dos Campos ao pagamento de R$ 20 mil por danos morais a uma cliente que foi acusada publicamente de furto sem comprovação. A decisão é do juiz Alessandro de Souza Lima, da 6ª Vara Cível do município. A postagem foi feita pelo advogado Roosevelt Filho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a sentença, a loja divulgou nas redes sociais um vídeo em que a mulher aparecia dentro do estabelecimento, insinuando que ela estaria furtando produtos. O magistrado, no entanto, destacou que não havia qualquer prova concreta de que o crime tivesse ocorrido.