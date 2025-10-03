Homem é preso por furto de bicicleta e alega que pegou emprestada

Um homem, acusado de furtar uma bicicleta em Ilhabela, foi preso em São Sebastião em uma ação da PM (Polícia Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Integradas). A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (1º).

Ele foi flagrado por câmeras de monitoramento retirando a bicicleta do quintal de uma residência e, depois, atravessando de balsa para São Sebastião com o objeto furtado.

