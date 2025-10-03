03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
FURTO

Homem é preso por furto de bicicleta e alega que pegou emprestada

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Câmeras de monitoramento flagraram o homem retirando a bicicleta de um quintal em Ilhabela
Câmeras de monitoramento flagraram o homem retirando a bicicleta de um quintal em Ilhabela

Um homem, acusado de furtar uma bicicleta em Ilhabela, foi preso em São Sebastião em uma ação da PM (Polícia Municipal) com apoio do COI (Centro de Operações Integradas). A ocorrência foi registrada na última quarta-feira (1º).

Ele foi flagrado por câmeras de monitoramento retirando a bicicleta do quintal de uma residência e, depois, atravessando de balsa para São Sebastião com o objeto furtado.

Com base nas imagens e denúncias compartilhadas, policiais municipais iniciaram as diligências e localizaram o homem por volta das 17h50, na avenida Engenheiro Remo Corrêa da Silva, próximo ao bairro Topolândia.

A bicicleta, da marca Caloi, foi apreendida e devolvida à vítima. Na delegacia, o suspeito alegou que o bem havia sido "emprestado", mas não apresentou provas que sustentassem sua versão. As imagens coletadas foram anexadas ao inquérito e comprovaram a prática do furto.

O delegado decretou a prisão em flagrante por furto simples (artigo 155 do Código Penal). Foi arbitrada fiança no valor de R$ 1,5 mil, mas, sem o pagamento até o momento, o suspeito permanece à disposição da Justiça.

