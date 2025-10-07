VÍDEO: Barbeiro de SJC transforma fios de cabelo em arte realista

A máxima de que a arte transforma é uma realidade diária para Diego Duarte. Aos 40 anos, ele concilia a profissão de barbeiro com um talento nato para o desenho. Autodidata, ele nasceu na zona norte de São Paulo, mas escolheu São José dos Campos como lar, onde vive com a esposa e dois filhos. Sua barbearia é onde exercita a dupla vocação.

A grande inspiração surgiu durante a pandemia, em 2020, quando conheceu o trabalho de um barbeiro mexicano que usava materiais inusitados. Impactado, Diego percebeu que os fios de cabelo descartados em sua barbearia, até então lixo, eram uma matéria-prima disponível. Esse desafio de reaproveitamento logo se transformou em uma ambiciosa expressão artística: usar os fios para criar retratos realistas.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp