VÍDEO: Barbeiro de SJC transforma fios de cabelo em arte realista

A máxima de que a arte transforma é uma realidade diária para Diego Duarte. Aos 40 anos, ele concilia a profissão de barbeiro com um talento nato para o desenho. Autodidata, ele nasceu na zona norte de São Paulo, mas escolheu São José dos Campos como lar, onde vive com a esposa e dois filhos. Sua barbearia é onde exercita a dupla vocação.
A grande inspiração surgiu durante a pandemia, em 2020, quando conheceu o trabalho de um barbeiro mexicano que usava materiais inusitados. Impactado, Diego percebeu que os fios de cabelo descartados em sua barbearia, até então lixo, eram uma matéria-prima disponível. Esse desafio de reaproveitamento logo se transformou em uma ambiciosa expressão artística: usar os fios para criar retratos realistas.
O artista desenvolveu uma técnica minuciosa, onde mói o cabelo de cor escura, criando o "cabelo refinado", e o aplica sobre a base desenhada, colocando o material quase que fio a fio, com a ajuda de uma agulha ou cartão. A obra é fixada com laquê e leva de três a cinco horas para ser concluída, o que exige muita paciência e cuidado para alcançar o grau de realismo desejado.
A arte de Diego já ganhou visibilidade, sendo pauta de programas de TV e alcançando celebridades como o comediante Whindersson Nunes, que ganhou um quadro com seu retrato, e o MC Kekel, que o recebeu pessoalmente.
O retrato do jogador Vini Jr., no entanto, foi para o artista o trabalho mais desafiador e está exposto na barbearia, causando alto impacto nos clientes. “Eles ficam desacreditados no começo, quando olham os detalhes fio a fio, o sorriso, o nariz, os dentes, sobrancelha... tudo”, afirmou.
Para o artista, a criação funciona como uma terapia, e a maior recompensa é a emoção de ver a alegria na entrega dos pedidos. "Eu fico feliz quando eu vejo um sorriso na entrega do pedido, é marcante para mim", revelou.
Além da arte, ele mantém um trabalho social, cortando cabelos gratuitamente em uma clínica assistencial, buscando restaurar a autoestima dos internos.
Com o sonho de expor sua arte e viajar, Diego segue buscando aprimorar o realismo e usar as técnicas para fazer as pessoas felizes.