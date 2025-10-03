Trânsito em Aparecida sofre alterações para receber visitantes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) anunciou a interdição da saída do km 71 da Via Dutra, em Aparecida, que dá acesso à cidade nos sentidos norte e sul.

A medida, que já havia sido testada com sucesso no último fim de semana sem causar congestionamentos, será repetida visando minimizar o impacto do tráfego no trecho da avenida Itaguassú (BR-488). As interdições acontecerão em dois dias: no sábado (4) e no domingo (5), das 07h às 13h.

