Trânsito em Aparecida sofre alterações para receber visitantes

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) anunciou a interdição da saída do km 71 da Via Dutra, em Aparecida, que dá acesso à cidade nos sentidos norte e sul.
A medida, que já havia sido testada com sucesso no último fim de semana sem causar congestionamentos, será repetida visando minimizar o impacto do tráfego no trecho da avenida Itaguassú (BR-488). As interdições acontecerão em dois dias: no sábado (4) e no domingo (5), das 07h às 13h.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
Para quem segue sentido Rio de Janeiro, o acesso a Aparecida será feito exclusivamente pela saída do km 75.
Para quem segue sentido São Paulo, o acesso poderá ser realizado pela saída do Km 67 em Guaratinguetá ou pela saída do km 74 em Aparecida.
A PRF reforça que as informações sobre as interdições serão comunicadas nos painéis de mensagens da rodovia antes do fechamento. O planejamento pode sofrer alterações em razão das condições climáticas e do andamento da operação.