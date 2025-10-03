03 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
FESTA DA PADROEIRA

Trânsito em Aparecida sofre alterações para receber visitantes

Por Da redação | Aparecida
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
PRF bloqueia acesso para garantir fluidez ao trânsito em Aparecida
PRF bloqueia acesso para garantir fluidez ao trânsito em Aparecida

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) anunciou a interdição da saída do km 71 da Via Dutra, em Aparecida, que dá acesso à cidade nos sentidos norte e sul.

A medida, que já havia sido testada com sucesso no último fim de semana sem causar congestionamentos, será repetida visando minimizar o impacto do tráfego no trecho da avenida Itaguassú (BR-488). As interdições acontecerão em dois dias: no sábado (4) e no domingo (5), das 07h às 13h.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Para quem segue sentido Rio de Janeiro, o acesso a Aparecida será feito exclusivamente pela saída do km 75.

Para quem segue sentido São Paulo, o acesso poderá ser realizado pela saída do Km 67 em Guaratinguetá ou pela saída do km 74 em Aparecida.

A PRF reforça que as informações sobre as interdições serão comunicadas nos painéis de mensagens da rodovia antes do fechamento. O planejamento pode sofrer alterações em razão das condições climáticas e do andamento da operação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários