03 de outubro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso por tráfico de drogas ao sair de mata no Banhado

Por Da redação | São José dos Campos
Divulgação
Apreensões da PM no bairro Banhado
Um homem foi preso por tráfico de drogas no Banhado, na região central de São José dos Campos. A prisão aconteceu na quinta-feira (2), quando a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistou o suspeito saindo de uma área de mata durante patrulhamento na rua Ambiental.

Durante a abordagem e em varredura pelas proximidades, foram localizados sete pinos de cocaína, nove invólucros de crack, R$ 24,25 em espécie e um rádio comunicador dentro de uma bolsa.

O suspeito foi preso e conduzido à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde permaneceu à disposição da Justiça.

