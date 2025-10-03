Homem é preso por tráfico de drogas ao sair de mata no Banhado

Um homem foi preso por tráfico de drogas no Banhado, na região central de São José dos Campos. A prisão aconteceu na quinta-feira (2), quando a equipe do 1º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) avistou o suspeito saindo de uma área de mata durante patrulhamento na rua Ambiental.

Durante a abordagem e em varredura pelas proximidades, foram localizados sete pinos de cocaína, nove invólucros de crack, R$ 24,25 em espécie e um rádio comunicador dentro de uma bolsa.