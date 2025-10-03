Casal é preso por plantar e vender maconha na região

Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento da Operação Impacto Letalidade pelo bairro Vera Cruz, em Caçapava, prenderam um casal por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na quinta-feira (2), após uma denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes na região.

O casal foi localizado numa residência usada como ponto de venda. No local, foram encontrados pés de maconha em cultivo (50g), porções de crack (5g), além de anotações do tráfico e R$ 356 em dinheiro.