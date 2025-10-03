03 de outubro de 2025
Casal é preso por plantar e vender maconha na região

Por Da redação | Caçapava
Casal plantava maconha para venda em Caçapava
Policiais militares do 46º BPM-I (Batalhão de Polícia Militar do Interior), em patrulhamento da Operação Impacto Letalidade pelo bairro Vera Cruz, em Caçapava, prenderam um casal por tráfico de drogas. A prisão aconteceu na quinta-feira (2), após uma denúncia anônima sobre o comércio de entorpecentes na região.

O casal foi localizado numa residência usada como ponto de venda. No local, foram encontrados pés de maconha em cultivo (50g), porções de crack (5g), além de anotações do tráfico e R$ 356 em dinheiro.

O homem assumiu ser o proprietário das drogas e do valor. A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Caçapava, onde foi elaborado o Boletim de Ocorrência de natureza Tráfico de Drogas. O casal de suspeitos permaneceu à disposição da Justiça.

