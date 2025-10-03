'Mamãe já tá morrendo de saudade', diz mãe no adeus a Gu em SJC

“Obrigada pelos 17 anos que tive o privilégio de ter você. Mamãe já tá morrendo de saudade.”

Com essas palavras carregadas de dor, a mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, se despediu do filho nesta semana em São José dos Campos. O jovem não resistiu aos ferimentos de um acidente de moto e teve morte cerebral confirmada.

