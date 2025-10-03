'Mamãe já tá morrendo de saudade', diz mãe no adeus a Gu em SJC

“Obrigada pelos 17 anos que tive o privilégio de ter você. Mamãe já tá morrendo de saudade.”
Com essas palavras carregadas de dor, a mãe de Gustavo Costa Souza, o Gu, de 17 anos, se despediu do filho nesta semana em São José dos Campos. O jovem não resistiu aos ferimentos de um acidente de moto e teve morte cerebral confirmada.
Mesmo em meio ao luto, a família decidiu transformar a tragédia em um gesto de amor. Os pais de Gustavo autorizaram a doação dos órgãos, que poderão salvar várias vidas. “Nosso menino virou herói e vai salvar muitas vidas”, afirmou a família em nota divulgada nas redes sociais.
A despedida, marcada por forte comoção, será no sábado (4), data prevista para o velório, após a conclusão do processo de captação dos órgãos.
Declarações emocionantes
Nas redes sociais, a mãe também fez um desabafo que comoveu amigos e moradores do bairro 31 de Março, onde o jovem morava.
“Qual nome se dá para uma mãe que perde um filho? Não existe! A dor parece que vai matar a gente junto. Como eu daria a minha vida no seu lugar. Eu te gerei, te criei, não é justo você ir e eu ficar. Eu te amo minha vida, te amo mais do que tudo!!!”, afirmou.
Quem era Gustavo
Descrito como humilde e trabalhador desde os 15 anos, Gustavo era lembrado pela alegria e pelo jeito descontraído que conquistava todos ao redor. “Ele era único e especial, encantava a todos com sua alegria e seu jeito maluco”, disse um amigo em homenagem.
Durante a semana, parentes e amigos organizaram correntes de oração e vigílias pela recuperação do jovem, que mobilizaram centenas de pessoas nas redes sociais.
O acidente
O acidente aconteceu na madrugada de domingo (28), na Rodovia Henrique Eroles, próximo ao bairro Chácaras Reunidas. Gustavo estava na garupa de uma motocicleta Bajaj Dominar 400, conduzida por Miguel Augusto Floriano Almeida, que não tinha habilitação.
Segundo a Polícia, a Guarda Civil Municipal havia dado ordem de parada, mas o condutor fugiu em alta velocidade. Sem capacete, Gustavo foi arremessado quando a moto perdeu o controle na Estrada do Imperador e caiu após bater na sarjeta.
O caso está sendo investigado pelo 3º DP de São José.