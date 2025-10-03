Idoso é morto por colega de trabalho após piada homofóbica

Um homem de 63 anos foi morto a tiros dentro da marmoraria onde trabalhava na manhã desta quinta-feira (2). O suspeito do crime é um colega de serviço que, segundo testemunhas, já havia ameaçado a vítima.
O caso ocorreu no bairro Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte. Dirceu Pereira Batista foi atingido no tórax após uma discussão com Luiz Henrique Santos Barbosa, de 28 anos. No dia anterior, os dois teriam brigado após uma piada de cunho homofóbico feita pelo suspeito.
De acordo com o proprietário do estabelecimento, Luiz Henrique deixou o trabalho mais cedo na véspera do crime e afirmou: “Amanhã eu vou te matar”.
Na manhã seguinte, o suspeito retornou ao local acompanhado de outro homem em um carro. Ambos estavam armados. Um disparo atingiu Dirceu, que chegou a ser socorrido e levado ao Hospital de Pronto-Socorro Risoleta Neves, mas não resistiu.
A vítima usava tornozeleira eletrônica e havia sido presa por tráfico de drogas no fim do ano passado. O atirador e o comparsa fugiram após o crime e são procurados pela polícia.