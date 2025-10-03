Idoso é morto por colega de trabalho após piada homofóbica

Um homem de 63 anos foi morto a tiros dentro da marmoraria onde trabalhava na manhã desta quinta-feira (2). O suspeito do crime é um colega de serviço que, segundo testemunhas, já havia ameaçado a vítima.

O caso ocorreu no bairro Aarão Reis, na Região Norte de Belo Horizonte. Dirceu Pereira Batista foi atingido no tórax após uma discussão com Luiz Henrique Santos Barbosa, de 28 anos. No dia anterior, os dois teriam brigado após uma piada de cunho homofóbico feita pelo suspeito.