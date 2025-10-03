05 de outubro de 2025
BRIGA DE CASAL

Rastreou a esposa e pegou no flagra com outro

Por Da Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Rastreou a esposa e pegou no flagra com outro
Um homem rastreou o celular da esposa e descobriu que ela não estava onde havia dito. Ao ligar para confrontá-la, flagrou a traição.

O caso aconteceu em uma praça, onde a mulher foi vista de mãos dadas com outro homem. A situação chamou atenção de quem passava pelo local.

Segundo o relato do marido, ele desconfiou das desculpas da companheira e decidiu verificar a localização do aparelho, constatando que ela não estava na faculdade, como havia informado.

