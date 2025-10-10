10 de outubro de 2025
CALOTE

Levou 'mina' ao motel, dormiu, acordou só, sem grana e foi preso

Por Da Redação | Santarém (PA)
| Tempo de leitura: 1 min
Um homem foi levado à delegacia após tentar deixar um motel sem pagar a conta na noite de terça-feira (30). A Polícia Civil registrou a ocorrência e ouviu a versão do cliente.

O caso aconteceu em Santarém, no oeste do Pará. Segundo funcionários do estabelecimento, o homem se recusou a quitar a despesa alegando não ter dinheiro.

Aos policiais, ele contou que havia entrado no local acompanhado de uma mulher, mas que, após adormecer, acordou sozinho e sem seus pertences. De acordo com o relato, a acompanhante teria ido embora levando seus objetos pessoais, o que o deixou sem condições de pagar.

O cliente foi conduzido à delegacia, onde prestou depoimento. Conforme a Polícia Civil, ele terá de responder por meio de um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), mas deve ser liberado em seguida.

