Levou 'mina' ao motel, dormiu, acordou só, sem grana e foi preso

Um homem foi levado à delegacia após tentar deixar um motel sem pagar a conta na noite de terça-feira (30). A Polícia Civil registrou a ocorrência e ouviu a versão do cliente.

O caso aconteceu em Santarém, no oeste do Pará. Segundo funcionários do estabelecimento, o homem se recusou a quitar a despesa alegando não ter dinheiro.