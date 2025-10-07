Doaçao de cabelo viabiliza perucas para mulheres em tratamento

Como parte das ações do Outubro Rosa, o Shopping Jardim Oriente promove a "Jornada Rosa", um evento gratuito em parceria com a CRBB (Casa Rosa Beleza do Bem) e a loja Sumirê, focado na conscientização sobre o câncer de mama e, principalmente, no apoio às mulheres em tratamento através da doação de cabelos.

A CRBB é uma ONG sediada em São José dos Campos que tem a missão essencial de restaurar a autoestima de mulheres que enfrentam a queda de cabelo pela quimioterapia. O trabalho consiste na confecção e doação de perucas de alta qualidade. Para manter este projeto, que atende cerca de 300 mulheres por mês com perucas e lenços, a ONG depende da doação de cabelos e de recursos arrecadados com a venda de produtos próprios. A organização conta com uma rede de voluntários, incluindo cabeleireiros e maquiadores, que oferecem suporte contínuo.

