Doaçao de cabelo viabiliza perucas para mulheres em tratamento

Como parte das ações do Outubro Rosa, o Shopping Jardim Oriente promove a "Jornada Rosa", um evento gratuito em parceria com a CRBB (Casa Rosa Beleza do Bem) e a loja Sumirê, focado na conscientização sobre o câncer de mama e, principalmente, no apoio às mulheres em tratamento através da doação de cabelos.
A CRBB é uma ONG sediada em São José dos Campos que tem a missão essencial de restaurar a autoestima de mulheres que enfrentam a queda de cabelo pela quimioterapia. O trabalho consiste na confecção e doação de perucas de alta qualidade. Para manter este projeto, que atende cerca de 300 mulheres por mês com perucas e lenços, a ONG depende da doação de cabelos e de recursos arrecadados com a venda de produtos próprios. A organização conta com uma rede de voluntários, incluindo cabeleireiros e maquiadores, que oferecem suporte contínuo.
Até 12 de outubro de 2025, a "Jornada Rosa" oferece uma ação de corte solidário gratuito de cabelo no estande da CRBB. Esta é uma oportunidade direta para o público participar da causa. Qualquer pessoa pode cortar o cabelo sem custo e doar os fios imediatamente. Os cabelos arrecadados serão utilizados para confeccionar as perucas destinadas às mulheres em tratamento.
Além da doação de cabelo, a programação inclui palestras com médicos (oncologistas, mastologistas, etc.) e especialistas em bem-estar, workshops e sessões de fotos, visando o acolhimento, a informação e o aumento da autoestima das participantes.
Os visitantes também podem apoiar financeiramente o projeto comprando produtos da CRBB no local.
O Shopping Jardim Oriente fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.