07 de outubro de 2025
OUTUBRO ROSA

Doaçao de cabelo viabiliza perucas para mulheres em tratamento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
300 mulheres são atendidas mensalmente na CRBB em São José dos Campos
300 mulheres são atendidas mensalmente na CRBB em São José dos Campos

Como parte das ações do Outubro Rosa, o Shopping Jardim Oriente promove a "Jornada Rosa", um evento gratuito em parceria com a CRBB (Casa Rosa Beleza do Bem) e a loja Sumirê, focado na conscientização sobre o câncer de mama e, principalmente, no apoio às mulheres em tratamento através da doação de cabelos.

A CRBB é uma ONG sediada em São José dos Campos que tem a missão essencial de restaurar a autoestima de mulheres que enfrentam a queda de cabelo pela quimioterapia. O trabalho consiste na confecção e doação de perucas de alta qualidade.  Para manter este projeto, que atende cerca de 300 mulheres por mês com perucas e lenços, a ONG depende da doação de cabelos e de recursos arrecadados com a venda de produtos próprios. A organização conta com uma rede de voluntários, incluindo cabeleireiros e maquiadores, que oferecem suporte contínuo.

Até 12 de outubro de 2025, a "Jornada Rosa" oferece uma ação de corte solidário gratuito de cabelo no estande da CRBB. Esta é uma oportunidade direta para o público participar da causa. Qualquer pessoa pode cortar o cabelo sem custo e doar os fios imediatamente. Os cabelos arrecadados serão utilizados para confeccionar as perucas destinadas às mulheres em tratamento.

Além da doação de cabelo, a programação inclui palestras com médicos (oncologistas, mastologistas, etc.) e especialistas em bem-estar, workshops e sessões de fotos, visando o acolhimento, a informação e o aumento da autoestima das participantes.

Os visitantes também podem apoiar financeiramente o projeto comprando produtos da CRBB no local.

O Shopping Jardim Oriente fica na rua Andorra, nº 500, Jardim América, São José dos Campos.

