01 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
QUE VACILO!

Chamou a namorada pelo nome da ex e levou facada

Por Da Redação | Suzano
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pixabay
Chamou a namorada pelo nome da ex e levou facada
Chamou a namorada pelo nome da ex e levou facada

Um homem de 44 anos foi encontrado ferido após um acidente de carro, mas a investigação revelou que ele também havia sido esfaqueado no tórax antes do capotamento. O caso segue sob apuração da polícia.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A ocorrência aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a facada teria sido desferida horas antes por sua namorada, identificada como Karina. Ela confessou a agressão e alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que a discussão começou porque o companheiro a chamou pelo nome da ex.

A vítima, Fabio, foi encaminhada ao hospital e permanece em coma induzido. A polícia aguarda a melhora do estado de saúde dele para colher seu depoimento e esclarecer as circunstâncias do caso.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários