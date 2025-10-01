Chamou a namorada pelo nome da ex e levou facada

Um homem de 44 anos foi encontrado ferido após um acidente de carro, mas a investigação revelou que ele também havia sido esfaqueado no tórax antes do capotamento. O caso segue sob apuração da polícia.

A ocorrência aconteceu em Suzano, na Grande São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, a facada teria sido desferida horas antes por sua namorada, identificada como Karina. Ela confessou a agressão e alegou que agiu em legítima defesa, afirmando que a discussão começou porque o companheiro a chamou pelo nome da ex.