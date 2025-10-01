São José Futsal goleiro o Wimpro na ida das quartas de final

O São José Futsal goleou a Wimpro por 4 a 1 na noite desta quarta-feira (1), no ginásio Ciro 2º, em São Paulo, no jogo de ida das quartas de final do Campeonato Paulista da modalidade.

Com esse resultado, o time da região, sob comando do técnico Gabriel Oliveira, tem a vantagem do empate em casa no jogo de volta, dia 9, no ginásio municipal Bruno Marques da Silva, em Altos de Santana, a partir das 19h30.