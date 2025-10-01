01 de outubro de 2025
LUTA PELA VIDA

Mãe morre de câncer e bebê completa 1 mês na UTI: 'milagre

Por Da Redação | Anápolis (GO)
| Tempo de leitura: 1 min
Uma bebê prematura comemorou o primeiro mês de vida dentro da UTI Neonatal, onde segue em recuperação após perder a mãe poucos dias depois do parto. A celebração reuniu profissionais de saúde que acompanharam de perto sua evolução.

O caso ocorreu no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Anápolis, a 55 km de Goiânia. A menina nasceu no dia 25 de agosto, com apenas 30 semanas de gestação. Segundo o médico Naelson Vieira Nascimento, a mãe lutava contra um câncer e faleceu logo após o parto, mas ainda conseguiu ver e segurar a filha nos braços.

Natural da Bahia, a família da criança está se organizando para buscá-la. Após um mês e seis dias de internação, a bebê recebeu alta nesta quarta-feira (1º). De acordo com a equipe médica, ela nasceu com 1.230 gramas e já alcançou 1.945 gramas, apresentando excelente recuperação.

