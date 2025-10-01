Acidente mata pais e filho de 3 anos sobrevive ao lado dos corpos

Um menino de 4 anos sobreviveu por cerca de dois dias ao lado dos corpos dos pais após um acidente de carro. A criança estava presa à cadeirinha e foi encontrada ainda com vida quando o veículo foi localizado.
O caso aconteceu na BR-424, em Garanhuns, Pernambuco. O carro em que a família estava capotou no último sábado (28), mas só foi descoberto na segunda-feira (30), quando um morador da região percebeu o veículo e chamou o resgate.
A criança foi retirada consciente e sem ferimentos aparentes. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao hospital da cidade, onde permanece em observação.