01 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
TRAGÉDIA

Acidente mata pais e filho de 3 anos sobrevive ao lado dos corpos

Por Da Redação | Garanhuns (PE)
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Acidente mata pais e filho de 3 anos sobrevive ao lado dos corpos
Acidente mata pais e filho de 3 anos sobrevive ao lado dos corpos

Um menino de 4 anos sobreviveu por cerca de dois dias ao lado dos corpos dos pais após um acidente de carro. A criança estava presa à cadeirinha e foi encontrada ainda com vida quando o veículo foi localizado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O caso aconteceu na BR-424, em Garanhuns, Pernambuco. O carro em que a família estava capotou no último sábado (28), mas só foi descoberto na segunda-feira (30), quando um morador da região percebeu o veículo e chamou o resgate.

A criança foi retirada consciente e sem ferimentos aparentes. Ela recebeu os primeiros atendimentos no local e foi encaminhada ao hospital da cidade, onde permanece em observação.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários