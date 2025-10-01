Localização fatal: blogueira posta local e é morta por 2 homens

Uma blogueira de 19 anos foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (30), pouco depois de publicar em rede social a sua localização. A jovem, identificada como Larissa Mayrla, conhecida pelo apelido de “Branquinha”, tinha cerca de 10 mil seguidores e costumava compartilhar a rotina com os fãs.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crime aconteceu em Caxias, no Maranhão. Segundo informações, Larissa havia passado o dia em um lago e saiu do balneário Maria do Rosário, às margens da BR-316, acompanhada de uma amiga, quando foi surpreendida por dois homens armados.