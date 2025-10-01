01 de outubro de 2025
ASSASSINATO

Localização fatal: blogueira posta local e é morta por 2 homens

Caxias (MA)
Redes sociais
Larissa Mayrla
Larissa Mayrla

Uma blogueira de 19 anos foi morta a tiros na tarde desta terça-feira (30), pouco depois de publicar em rede social a sua localização. A jovem, identificada como Larissa Mayrla, conhecida pelo apelido de “Branquinha”, tinha cerca de 10 mil seguidores e costumava compartilhar a rotina com os fãs.

O crime aconteceu em Caxias, no Maranhão. Segundo informações, Larissa havia passado o dia em um lago e saiu do balneário Maria do Rosário, às margens da BR-316, acompanhada de uma amiga, quando foi surpreendida por dois homens armados.

A vítima foi atingida por disparos e morreu ainda no local, antes da chegada do socorro. A amiga que estava com ela não ficou ferida. Testemunhas relataram que os suspeitos fugiram a pé logo após o ataque.

A Polícia Civil do Maranhão abriu investigação para apurar as circunstâncias da execução. De acordo com os primeiros levantamentos, o caso pode ter sido um homicídio premeditado, mas outras linhas de investigação também serão analisadas.

