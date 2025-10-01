PRF apreende 5,7 toneladas de skank na estrada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (30), mais de cinco quilos de droga semelhante ao skunk durante fiscalização em um ônibus interestadual. O entorpecente estava escondido em uma mala no compartimento de bagagens do veículo.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
O flagrante ocorreu no km 211 da BR-364, em frente à Unidade Operacional de Rondonópolis. A identificação foi possível graças ao cão farejador K9 Zion, que sinalizou a presença de ilícitos. Na vistoria, os policiais localizaram cerca de 5,7 quilos da substância.
Com base no ticket de bagagem, os agentes localizaram o dono da mala, que viajava na poltrona 34. O passageiro admitiu que havia recebido a droga em Rio Branco (AC) e que o destino final seria Fortaleza (CE), onde receberia pagamento pelo transporte.
O homem foi detido e levado, junto com o material apreendido, para a Polícia Civil de Rondonópolis, que dará sequência às investigações. A PRF destacou que a ação reforça a eficácia do trabalho integrado com cães farejadores no combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais.