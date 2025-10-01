PRF apreende 5,7 toneladas de skank na estrada

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde desta terça-feira (30), mais de cinco quilos de droga semelhante ao skunk durante fiscalização em um ônibus interestadual. O entorpecente estava escondido em uma mala no compartimento de bagagens do veículo.

O flagrante ocorreu no km 211 da BR-364, em frente à Unidade Operacional de Rondonópolis. A identificação foi possível graças ao cão farejador K9 Zion, que sinalizou a presença de ilícitos. Na vistoria, os policiais localizaram cerca de 5,7 quilos da substância.