Onde está Fabrício? Menino de 13 anos desaparece na região; AJUDE

Onde está Fabrício?
O adolescente Fabrício, de 13 anos, está desaparecido há seis dias na região e a família pede ajuda para encontrá-lo.
A OVALE, a mãe do garoto contou que ele saiu de casa, em Caraguatatuba, no bairro Perequê-Mrim, na última sexta-feira (26), por volta das 16h, e não voltou mais.
"Eu tinha acabado de sair para trabalhar e minha filha falou que ele simplesmente arrumou a mochila de roupas e saiu", contou a mãe de Fabrício, Elaina Zabini de Castro.
A família acionou a polícia. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Fabrício pode fazer contato via telefone/WhatsApp no número (13) 9-9750-8814.