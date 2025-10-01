Dois são presos por estelionato em empresa de pneus em São José

A ação contou com a participação do setor de investigações da unidade, sob comando do delegado Reinaldo Ribeiro Checa Júnior, e apoio da Delegacia Seccional da cidade.

Na tarde desta quarta-feira (1º), policiais civis do 1º Distrito Policial de São José dos Campos prenderam em flagrante dois funcionários da empresa “Pneu Z”, localizada na Rua Paraibuna, no Jardim São Dimas.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas relataram que foram induzidas a pagar valores muito acima do combinado. Em um dos casos, o proprietário de um veículo avaliado em R$ 18 mil, pela Tabela Fipe, foi informado de que os reparos custariam R$ 16 mil. Já outra vítima, que havia comprado apenas dois pneus por R$ 390, foi surpreendida ao ter que desembolsar R$ 5.990 para retirar o automóvel do local.

Foram presos o gerente e o consultor da empresa, que foram encaminhados ao Centro de Triagem de Presos de Caçapava. A ocorrência também contou com a presença de peritos e de um fotógrafo do Instituto de Criminalística.