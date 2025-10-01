01 de outubro de 2025
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

OVALE - Sampi Vale Do Paraíba
OVALE - Sampi Vale Do Paraíba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga OVALE nas Redes Sociais | @jornalovale
NO VALE

Dois são presos por estelionato em empresa de pneus em São José

Por Redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Polícia Civil

Na tarde desta quarta-feira (1º), policiais civis do 1º Distrito Policial de São José dos Campos prenderam em flagrante dois funcionários da empresa “Pneu Z”, localizada na Rua Paraibuna, no Jardim São Dimas.

A ação contou com a participação do setor de investigações da unidade, sob comando do delegado Reinaldo Ribeiro Checa Júnior, e apoio da Delegacia Seccional da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, as vítimas relataram que foram induzidas a pagar valores muito acima do combinado. Em um dos casos, o proprietário de um veículo avaliado em R$ 18 mil, pela Tabela Fipe, foi informado de que os reparos custariam R$ 16 mil. Já outra vítima, que havia comprado apenas dois pneus por R$ 390, foi surpreendida ao ter que desembolsar R$ 5.990 para retirar o automóvel do local.

Foram presos o gerente e o consultor da empresa, que foram encaminhados ao Centro de Triagem de Presos de Caçapava. A ocorrência também contou com a presença de peritos e de um fotógrafo do Instituto de Criminalística.

Receba as notícias mais relevantes de Vale do Paraíba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários