Dois são presos por estelionato em empresa de pneus em São José

Na tarde desta quarta-feira (1º), policiais civis do 1º Distrito Policial de São José dos Campos prenderam em flagrante dois funcionários da empresa “Pneu Z”, localizada na Rua Paraibuna, no Jardim São Dimas.
A ação contou com a participação do setor de investigações da unidade, sob comando do delegado Reinaldo Ribeiro Checa Júnior, e apoio da Delegacia Seccional da cidade.
De acordo com a Polícia Civil, as vítimas relataram que foram induzidas a pagar valores muito acima do combinado. Em um dos casos, o proprietário de um veículo avaliado em R$ 18 mil, pela Tabela Fipe, foi informado de que os reparos custariam R$ 16 mil. Já outra vítima, que havia comprado apenas dois pneus por R$ 390, foi surpreendida ao ter que desembolsar R$ 5.990 para retirar o automóvel do local.
Foram presos o gerente e o consultor da empresa, que foram encaminhados ao Centro de Triagem de Presos de Caçapava. A ocorrência também contou com a presença de peritos e de um fotógrafo do Instituto de Criminalística.