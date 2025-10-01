Vale tem 60 mil declarações do IR na malha fina; CONSULTE

O Vale do Paraíba tem quase 60 mil declarações de Imposto de Renda que caíram na malha fina em 2025. Desse total, 65% já regularizam a situação. O balanço foi divulgado pela Receita Federal nesta quarta-feira (1º).

O órgão recebeu 717.581 declarações de IR na Delegacia de São José dos Campos, que abrange as 39 cidades do Vale. Do total, 59.745 declarações ficaram retidas na malha fiscal.