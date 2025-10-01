Vale tem 60 mil declarações do IR na malha fina; CONSULTE

O Vale do Paraíba tem quase 60 mil declarações de Imposto de Renda que caíram na malha fina em 2025. Desse total, 65% já regularizam a situação. O balanço foi divulgado pela Receita Federal nesta quarta-feira (1º).
O órgão recebeu 717.581 declarações de IR na Delegacia de São José dos Campos, que abrange as 39 cidades do Vale. Do total, 59.745 declarações ficaram retidas na malha fiscal.
Até o final de setembro, cerca de 65% das declarações que caíram na malha fina na região já haviam sido regularizadas pelos próprios contribuintes, enquanto 20.715 declarações de moradores da região permaneciam retidas.
Para saber se há alguma pendência na declaração do IR, os contribuintes podem acessar o extrato do Imposto de Renda no site da Receita Federal, no chamado e-CAC (Centro Virtual de Atendimento) – clique aqui.
Para acessar o extrato do IR, é necessário utilizar o código de acesso gerado na própria página da Receita Federal ou certificado digital emitido por autoridade habilitada.