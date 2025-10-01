01 de outubro de 2025
OBITUÁRIO

Patrick Câmara morre aos 27 anos em SJC;veja notas de falecimento

Por Da redação | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução

MURILLO MOREIRA RAMOS
Falecimento: 01/10/2025
Idade: 81 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 02/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

CARLOS CELSO DOS SANTOS
Falecimento: 01/10/2025
Idade: 71 anos
Velório: Parque das Flores (SJC)
Sepultamento: 02/10/2025 às 12h00
Local: Crematório Parque das Flores (SJC)

PATRICK DOS SANTOS CÂMARA
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 27 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 02/10/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA DE LOURDES MACIEL DA SILVA
Falecimento: 01/10/2025
Idade: 73 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 02/10/2025 às 09h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

DEOLINDA MARIA DA CONCEIÇÃO CLAUDINO
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 89 anos
Velório: Velório Municipal Santana (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 16h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

BENEDITA MARIA DA ROSA
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 80 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 16h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

LOURIVAL AVELINO NASCIMENTO
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 74 anos
Velório: URBAM Sala 2 (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

RITA RESENDE PROCOPIO FERREIRA
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 59 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 15h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE BENEDICTO EMBOABA
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 79 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 14h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

MARIA JOSE DE CARVALHO VITOR
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 74 anos
Velório: URBAM Sala 6 (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 13h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

LENITA WOOD RAMOS
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 85 anos
Velório: Horto São Dimas (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 10h30
Local: Cemitério Horto São Dimas (SJC)

DENIS DIOGENES MONTEIRO BERGER
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 38 anos
Velório: URBAM Sala 3 (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 10h30
Local: Cemitério Municipal Pe. Rodolfo Komorek (SJC)

AURORA MARIA DE JESUS SIQUEIRA
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 87 anos
Velório: URBAM Sala 5 (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 10h00
Local: Crematório Campo das Oliveiras - Jacareí/SP

JOAQUIM LEONEL MENDES
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 81 anos
Velório: Direto
Sepultamento: 01/10/2025 às 10h00
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

OLIMPIO APARECIDO DE LIMA
Falecimento: 29/09/2025
Idade: 64 anos
Velório: Velório Municipal Paraíso (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 09h30
Local: Cemitério Municipal Colônia Paraíso (SJC)

JOSE APARECIDO DE RAMOS
Falecimento: 30/09/2025
Idade: 62 anos
Velório: URBAM Sala 4 (SJC)
Sepultamento: 01/10/2025 às 09h30
Local: Cemitério Municipal Maria Peregrina (Santana/SJC)

