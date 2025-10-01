Homem é preso suspeito de matar mulher e atear fogo no corpo

Um homem de 38 anos, suspeito de matar a ex-companheira com um pedaço de madeira e depois atear fogo no corpo dela, foi preso preventivamente na cidade de Taiobeiras, no norte de Minas Gerais, nessa terça-feira (30).

A Polícia Civil de Minas Gerais concluiu as investigações sobre o feminicídio, que foi registrado no dia 12 de setembro deste ano, na zona rural do município mineiro.