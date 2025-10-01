‘Há esperança dela estar viva’, diz delegado sobre Bruna no Vale

O delegado Sandro Franqueira, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, disse a OVALE que há esperança de encontrar com vida a jovem Bruna Oliveira da Silva, 25 anos. Mãe de duas crianças e designer de sobrancelhas, ela está desaparecida há 10 dias na cidade.

Segundo ele, a Polícia Civil não descarta nenhuma linha de investigação e está analisando todas as informações e denúncias que chegam à DIG, inclusive a de que Bruna estaria morta -- não confirmada até o momento.