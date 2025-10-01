Avião da Embraer realiza pouso de emergência após falha; VÍDEO

Um avião Embraer 190 da Sky High fez pouso de emergência na República Dominicana após falha no trem de pouso. Ninguém ficou ferido, e a aeronave não estava em operação comercial.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
A aeronave precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional José Francisco Peña Gómez, em Las Américas, na região de Santo Domingo, na tarde de terça-feira (30).
O avião modelo Embraer 190 é operado pela companhia aérea Sky High e apresentou um problema técnico no trem de pouso logo após a decolagem. A aeronave permaneceu no ar por duas horas, mas teve de voltar à pista para pousar em segurança.
Segundo a Sky High, todos os protocolos de emergência foram seguidos e ninguém se feriu no incidente. Um vídeo que circula no X mostra o momento em que a aeronave retorna ao solo.
Em comunicado em sua conta no Instagram, a empresa informou que se tratava de um voo técnico (não comercial) com sete pessoas a bordo, entre tripulantes e funcionários.
"A aeronave estava fora da frota de serviço comercial ativa havia vários meses. Graças à intervenção oportuna das equipes de emergência, do aeroporto e ao profissionalismo demonstrado pelo piloto e pela tripulação, o pouso foi realizado com segurança e sem consequências para os ocupantes", diz a nota da companhia.
A empresa disse que o fato não afetou as operações comerciais da Sky High e que mantém o compromisso com a segurança operacional, a transparência e o "cumprimento rigoroso dos protocolos estabelecidos pelas autoridades aeronáuticas".
O Aeroporto Internacional de Las Américas também se manifestou sobre o incidente e disse que as equipes internas acionaram "imediatamente seus equipamentos de emergência e implementaram os protocolos estabelecidos".