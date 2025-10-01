01 de outubro de 2025
INCIDENTE

Avião da Embraer realiza pouso de emergência após falha; VÍDEO

Por Da redação | República Dominicana
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
aeronave precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional José Francisco Peña Gómez
aeronave precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional José Francisco Peña Gómez

Um avião Embraer 190 da Sky High fez pouso de emergência na República Dominicana após falha no trem de pouso. Ninguém ficou ferido, e a aeronave não estava em operação comercial.

A aeronave precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional José Francisco Peña Gómez, em Las Américas, na região de Santo Domingo, na tarde de terça-feira (30).

O avião modelo Embraer 190 é operado pela companhia aérea Sky High e apresentou um problema técnico no trem de pouso logo após a decolagem. A aeronave permaneceu no ar por duas horas, mas teve de voltar à pista para pousar em segurança.

Segundo a Sky High, todos os protocolos de emergência foram seguidos e ninguém se feriu no incidente. Um vídeo que circula no X mostra o momento em que a aeronave retorna ao solo.

Em comunicado em sua conta no Instagram, a empresa informou que se tratava de um voo técnico (não comercial) com sete pessoas a bordo, entre tripulantes e funcionários.

"A aeronave estava fora da frota de serviço comercial ativa havia vários meses. Graças à intervenção oportuna das equipes de emergência, do aeroporto e ao profissionalismo demonstrado pelo piloto e pela tripulação, o pouso foi realizado com segurança e sem consequências para os ocupantes", diz a nota da companhia.

A empresa disse que o fato não afetou as operações comerciais da Sky High e que mantém o compromisso com a segurança operacional, a transparência e o "cumprimento rigoroso dos protocolos estabelecidos pelas autoridades aeronáuticas".

O Aeroporto Internacional de Las Américas também se manifestou sobre o incidente e disse que as equipes internas acionaram "imediatamente seus equipamentos de emergência e implementaram os protocolos estabelecidos".

