Avião da Embraer realiza pouso de emergência após falha; VÍDEO

Um avião Embraer 190 da Sky High fez pouso de emergência na República Dominicana após falha no trem de pouso. Ninguém ficou ferido, e a aeronave não estava em operação comercial.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A aeronave precisou realizar um pouso de emergência no Aeroporto Internacional José Francisco Peña Gómez, em Las Américas, na região de Santo Domingo, na tarde de terça-feira (30).