Elefante ataca turistas e submerge mulher em passeio na África

Momentos de pânico marcaram um passeio turístico no delta do rio Okavango, no Botswana, no último sábado (28). Duas canoas com visitantes foram atacadas por um elefante fêmea, que virou as embarcações e chegou a submergir uma das passageiras por alguns segundos.

De acordo com o jornal Daily Mail, os turistas — britânicos e norte-americanos — navegavam em “mokoros”, tradicionais canoas locais semelhantes a gôndolas. O grupo teria se aproximado demais de uma elefante fêmea com suas crias, o que pode ter provocado a reação agressiva do animal.