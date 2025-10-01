Elefante ataca turistas e submerge mulher em passeio na África

Momentos de pânico marcaram um passeio turístico no delta do rio Okavango, no Botswana, no último sábado (28). Duas canoas com visitantes foram atacadas por um elefante fêmea, que virou as embarcações e chegou a submergir uma das passageiras por alguns segundos.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o jornal Daily Mail, os turistas — britânicos e norte-americanos — navegavam em “mokoros”, tradicionais canoas locais semelhantes a gôndolas. O grupo teria se aproximado demais de uma elefante fêmea com suas crias, o que pode ter provocado a reação agressiva do animal.
O elefante avançou em direção aos guias e turistas, golpeou as canoas com a tromba, derrubando-as, e ainda empurrou para baixo da água uma das mulheres. As cenas de desespero foram registradas em vídeo e rapidamente se espalharam pelas redes sociais.
Pânico e resgate
Apesar da violência do ataque, todos os turistas conseguiram ser retirados da água com vida. A mulher submersa foi resgatada segundos depois e não houve registro de mortes.
O delta do Okavango é um dos destinos mais procurados do continente africano para safáris, mas especialistas reforçam que elefantes com filhotes são extremamente protetores e podem reagir de forma imprevisível diante da presença humana.