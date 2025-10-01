O Brasil que envelhece: mais idosos do que crianças e os desafios

Pela primeira vez na história, segundo o último Censo, o Brasil tem mais pessoas com 60 anos ou mais (32,1 milhões) do que crianças de até 5 anos (15,3 milhões) — ou seja, há 210 idosos para cada 100 pequenos da faixa etária mais jovem. Nesse Dia Nacional do Idoso, celebrado em 1º de outubro, esses números evidenciam a urgência de discutir as demandas imediatas em saúde e qualidade de vida. Além disso, refletem a transformação do cenário cultural: o cuidado que antes estava restrito ao núcleo familiar hoje exige atenção de toda a sociedade.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre janeiro e abril de 2025, foram registrados 67.057 atendimentos ambulatoriais relacionados a quedas de idosos e 61.991 hospitalares. Cada ocorrência não é apenas um acidente; é um alerta sobre a necessidade de atenção e prevenção.

Esses números sublinham a urgência de políticas públicas eficientes e mostram o avanço de serviços, iniciativas e tecnologias que garantem suporte diário aos mais velhos. Soluções como a teleassistência deixaram de ser diferenciais e se consolidaram como parte essencial desse cenário. Pesquisas do setor indicam que, nos três primeiros trimestres de 2025, a procura por esse tipo de serviço cresceu mais de 50% em relação ao ano anterior, sinalizando uma mudança no comportamento das famílias.