Mãe pediu ‘ajuda ao tráfico’ para ‘controlar’ Bruna no Vale

Desaparecida há 10 dias, Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, estava tendo problemas com alucinações em razão do consumo de drogas. A informação é da mãe dela, em entrevista ao SBT. A mulher disse que chegou a pedir “ajuda ao tráfico” para “controlar a filha”, em razão desses delírios.

Brena, irmã gêmea de Bruna, contou que a jovem se sentia vigiada, principalmente por morar em um apartamento no térreo. Desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22), em Cruzeiro, Bruna vinha relatando medo antes de sumir e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro.