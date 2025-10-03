Mãe pediu ‘ajuda ao tráfico’ para ‘controlar’ Bruna no Vale

Desaparecida há 10 dias, Bruna Oliveira da Silva, 25 anos, estava tendo problemas com alucinações em razão do consumo de drogas. A informação é da mãe dela, em entrevista ao SBT. A mulher disse que chegou a pedir “ajuda ao tráfico” para “controlar a filha”, em razão desses delírios.
Brena, irmã gêmea de Bruna, contou que a jovem se sentia vigiada, principalmente por morar em um apartamento no térreo. Desaparecida desde a madrugada de segunda-feira (22), em Cruzeiro, Bruna vinha relatando medo antes de sumir e chegou a dormir com uma faca embaixo do travesseiro.
No dia do desaparecimento, vizinhos afirmaram tê-la visto sair de casa de madrugada e caminhar em direção a uma área de mata, pedindo socorro. Desde então, não foi mais localizada. Mãe de duas crianças, Bruna trabalha como designer de sobrancelhas.
OVALE confirmou com a Polícia Civil de Cruzeiro de que Bruna é usuária de drogas. A mãe dela também passou a informação para os policiais.
Cova.
Nessa terça-feira (30), a Polícia Civil encontrou uma cova com uma cruz no local onde Bruna teria sido enterrada, de acordo com uma denúncia. A informação que chegou à polícia apontava que a jovem já estaria morta – não confirmada até o momento.
As autoridades iniciaram a escavação da cova para confirmar se o corpo da jovem realmente estava no local, mas nenhum vestígio foi encontrado. Na cova, segundo o delegado Sandro Franqueira, titular da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Cruzeiro, foi encontrado um cachorro morto.
“Estamos buscando e analisando imagens de câmeras do trajeto que ela fez e no bairro. Não descartamos nenhuma hipótese. A polícia tem esperança de encontrar Bruna viva”, afirmou o delegado a OVALE.
O caso de Bruna mobiliza familiares, amigos e voluntários, que fazem buscas em áreas de difícil acesso. A polícia trabalha com várias linhas de investigação e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio onde a jovem morava.
Desaparecida.
Bruna foi vista pela última vez por volta de 1h30 de segunda-feira (22), ao sair de casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, em Cruzeiro. O local fica perto de uma vasta área de mata, parte com terreno alagado, na qual estão concentradas as buscas.
No boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter visto a jovem caminhar em direção a uma área de mata pedindo socorro na noite em que desapareceu.
Outro ponto que chamou a atenção foi o fato de o celular de Bruna ter sido encontrado dentro do apartamento, o que impediu qualquer tentativa de contato. Testemunhas ainda afirmaram que um homem teria sido visto na residência dela naquela mesma noite.
O pai da jovem, Marcelo Pereira da Silva, fez apelos emocionados por meio das redes sociais pedindo ajuda para encontrá-la.
A DIG de Cruzeiro segue trabalhando no caso e analisa vestígios encontrados próximos ao condomínio. Até o momento, nenhuma linha de investigação foi descartada.