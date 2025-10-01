Violência na RMVale: homem leva tiro na cabeça e no queixo

A Polícia Civil investiga uma tentativa de homicídio registrada na noite de segunda-feira (29), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. A vítima, identificada como Cícero da Silva Pereira, de 38 anos, foi atingida por disparos de arma de fogo na cabeça e no queixo.

Segundo o boletim de ocorrência, Cícero foi localizado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) caído na avenida Padre Manoel da Nóbrega, sendo socorrido inicialmente à Santa Casa de Ubatuba. Devido à gravidade dos ferimentos, ele precisou ser transferido para o Hospital Regional de Caraguatatuba, onde permanece internado.